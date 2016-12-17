Трамп заявил о новом политическом курсе США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости нового политического курса, в котором нуждается внешняя политика. Об этом он сообщил, выступая перед сторонниками в Орландо.

По словам Трампа, вместо того, чтобы перестраивать иностранные государства, необходимо перестроить США.

- Слишком долго мы переходили от одного безответственного вторжения к другому в страны, о которых большинство из вас даже не слышали раньше, это безумие и это закончится, - цитирует «РИА Новости» слова избранного президента США.

Он также подчеркнул, что новая администрация президента будет заботиться о национальных интересах США прежде всего.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года.