Трамп заявил о готовности поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет поладить с Россией, потому что отлично умеет заключать сделки.

По словам пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера, Трамп будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы своей страны, начиная от защиты американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов США.

Торжества по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США прошли в американской столице 20 января, сообщает «Национальная служба новостей».