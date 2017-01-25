Трамп заявил о готовности поладить с Россией
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет поладить с Россией, потому что отлично умеет заключать сделки.
По словам пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера, Трамп будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы своей страны, начиная от защиты американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов США.
Торжества по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США прошли в американской столице 20 января, сообщает «Национальная служба новостей».
Следующая новость Бармен в Италии случайно отравил посетителей жидкостью для чистки труб
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии