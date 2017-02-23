Трамп запретил трансгендерам выбирать туалеты

Американские трансгендеры не смогут выбирать туалетные комнаты и раздевалки согласно тому, как они сами определяют свою половую принадлежность, заявил генпрокурор США Джефф Сешнс.

По его словам, президент США Дональд Трамп отменил предписание Барака Обамы, позволяющее учащимся школ выбирать туалетные комнаты и раздевалки не по половому признаку, а по ощущению своей половой принадлежности.

Сешнс пояснил, что документы, подписанные Обамой, не содержат достаточного юридического анализа и не объясняют, каким образом данная интерпретация согласуется с действующими законами США.

Ранее в нескольких штатах США прошли протесты против превращения школ в «лаборатории для массового социального эксперимента». Возмущенные местные жители подали иск в суд, сообщает «Российская газета».