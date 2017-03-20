Трамп заподозрил Клинтон в связях с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил предвыборный штаб экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон в связях с Россией.

Он также выразил сомнение, что ФБР удастся проверить контакты Клинтон, так как демократы не позволят этого сделать.

«А что насчет всех контактов избирательной кампании Клинтон с русскими? Также, не правда ли, что DNC (Национальный комитет демократической партии) не позволил бы ФБР это рассмотреть?» - написал он на своей странице в Twitter.

Трамп сделал это заявление накануне начала слушаний в комитете по разведке Палаты представителей вопроса о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США.

Демократы обвиняют представителей команды Трампа в связях с Россией. Из-за контактов с послом РФ в США Сергеем Кисляком был вынужден уйти в отставку бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, сообщает «Интерфакс».