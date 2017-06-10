Трамп запланировал встречу с Путиным в июле

Президент Америки Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным во время своей европейской поездки в июле.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на агентство Bloomberg, Трамп хочет встретиться с российским президентом «через несколько недель во время поездки в Европу, где американский лидер посетит саммит «Инициативы трех морей» в Польше, а также саммит G20 в Германии».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Трампа и Путина может случиться в рамках саммита G20, который пройдет в Гамбурге 7–8 июля. При этом он сказал: «Какой-либо конкретики по этой возможной встрече пока не определено».

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