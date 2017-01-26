Трамп заблокировал одобренный ранее Обамой транш Палестине на 221 млн долларов

Руководству Палестины направлено официальное уведомление о том, что новая администрация Белого дома заморозила транш в размере 221 миллиона долларов, утвержденного в последний день президентства бывшим главой государства Бараком Обамой.

«Официальные лица США заявили премьер-министру Палестины Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в ближайшее время», — цитирует высокопоставленного палестинского чиновника RT со ссылкой на Times of Israel.

По словам собеседника издания, сообщение было передано властям Палестинской автономии 24 января.

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