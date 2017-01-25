Трамп взялся за наведение порядка в Чикаго
Президент США Дональд Трамп призвал власти Чикаго срочно предпринять меры по сокращению преступности, пригрозив направить федералов для наведения порядка в городе.
- Если Чикаго не остановит продолжающуюся ужасную «резню» — 228 случаев стрельбы в 2017 году с 42 убийствами (больше на 24 процентов по сравнению с 2016), я пошлю туда федералов!— написал Трамп на своей официальной странице в Twitter.
Ранее в Чикаго была проведена реформа полиции на фоне массовых протестов против насилия белых правоохрантелей в отношении афроамериканцев. Сторонники реформы полиции в Чикаго утверждают, что новые правила, ограничивающие применение силы полицейскими, необходимы для защиты расовых меньшинств от произвола, сообщает «РИА Новости».
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии