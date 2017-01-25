Трамп взялся за наведение порядка в Чикаго

Президент США Дональд Трамп призвал власти Чикаго срочно предпринять меры по сокращению преступности, пригрозив направить федералов для наведения порядка в городе.

- Если Чикаго не остановит продолжающуюся ужасную «резню» — 228 случаев стрельбы в 2017 году с 42 убийствами (больше на 24 процентов по сравнению с 2016), я пошлю туда федералов!— написал Трамп на своей официальной странице в Twitter.

Ранее в Чикаго была проведена реформа полиции на фоне массовых протестов против насилия белых правоохрантелей в отношении афроамериканцев. Сторонники реформы полиции в Чикаго утверждают, что новые правила, ограничивающие применение силы полицейскими, необходимы для защиты расовых меньшинств от произвола, сообщает «РИА Новости».