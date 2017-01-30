Трамп выторговал у Lockheed Martin 600 млн долларов за истребитель F-35
Новый глава Белого дома Дональд Трамп сумел договориться с компанией Lockheed Martin о снижении на 600 миллионов долларов стоимости новейшего истребителя F-35.
Трамп высоко оценил работу, проделанную компанией Lockheed Martin по созданию и производству F-35 и заявил, что его администрация сэкономит многие миллиарды долларов за счет снижения стоимости оборонных контрактов, как он обещал во время предвыборной кампании, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Ранее, новый глава Пентагона Джеймс Мэттис распорядился осуществить пересмотр программы выпуска многоцелевых истребителей пятого поколения F-35, чтобы добиться снижения ее стоимости.
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