Трамп выступил против запрета на ношение оружия в США

Президент США Дональд Трамп высказался против запрета на ношение оружия. По его словам, это приведет к тому, что граждане станут беззащитными перед злоумышленниками.

«Наша полиция знает, что ответственное ношение оружия спасает жизни. Она знает, что в случае его запрета вооружены будут только преступники», — цитирует РИА «Новости» выступление Трампа на конференции Национальной стрелковой ассоциации в штате Джорджия.

Ранее, на фоне участившихся вооруженных нападений, предыдущий президент США Барак Обама неоднократно высказывался за ужесточение правил, касающихся продажи и владения оружием. Однако его инициатива не нашла поддержку в конгрессе.