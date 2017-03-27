Трамп выставил Меркель счет на 375 миллиардов долларов за услуги НАТО

Президент США Дональд Трамп выставил канцлеру Германии Ангеле Меркель счет на 375 миллиардов долларов за услуги НАТО. Соответствующий документ американский лидер вручил германской стороне в ходе недавней встречи в Белом доме.

По данным источников газеты Times в правительстве ФРГ, информация является достоверной. Один из собеседников издания назвал факт выставления счета «возмутительным».

«Замысел подобных требований в том, чтобы запугать другую страну, однако канцлер восприняла их спокойно и не будет отвечать на эти провокации», - заявил неназванный чиновник.

После переговоров Трамп написал в своем твиттере, что Германия должна США и НАТО «много денег», сообщает «Национальная служба новостей».