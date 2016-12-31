Трамп высмеял американские СМИ за освещение ситуации с Россией

Избранный президент США посмеялся над американскими телеканалами CNN и NBC и их реакцией на нежелание Путина выдворять американских дипломатов из России.

В своем микроблоге в Twitter миллиардер написал: «Русские обыгрывают CNN и NBC News как дураков — смешно смотреть». По его мнению, указанные телеканалы ни о чем не догадываются, тогда как Fox News, напротив, «все понимает».

Ранее Трамп высказал восхищение реакцией президента России на новые американские санкции и отказом зеркально отвечать на выдворение российских дипломатов. Миллиардер назвал это «отличным ходом».