Трамп высмеял американские СМИ за освещение ситуации с Россией
Избранный президент США посмеялся над американскими телеканалами CNN и NBC и их реакцией на нежелание Путина выдворять американских дипломатов из России.
В своем микроблоге в Twitter миллиардер написал: «Русские обыгрывают CNN и NBC News как дураков — смешно смотреть». По его мнению, указанные телеканалы ни о чем не догадываются, тогда как Fox News, напротив, «все понимает».
Ранее Трамп высказал восхищение реакцией президента России на новые американские санкции и отказом зеркально отвечать на выдворение российских дипломатов. Миллиардер назвал это «отличным ходом».
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