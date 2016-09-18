Трамп высказался о взрыве в Нью-Йорке
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп высказался о взрыве в Нью-Йорке. В районе Челси прогремел взрыв, пострадали 29 человек.
– Ну и времена... Мы должны проявлять жесткость, быть очень-очень жесткими. В мире происходят страшные вещи, они происходят в нашей стране, и мы должны проявлять жесткость, быть умными и бдительными, – сказал Трамп.
Заявление прозвучало в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), сообщает ТАСС. Трамп также добавил, что американцы должны проявлять твердость перед лицом террористической угрозы.
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