Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп высказался о взрыве в Нью-Йорке. В районе Челси прогремел взрыв, пострадали 29 человек.

– Ну и времена... Мы должны проявлять жесткость, быть очень-очень жесткими. В мире происходят страшные вещи, они происходят в нашей стране, и мы должны проявлять жесткость, быть умными и бдительными, – сказал Трамп.

Заявление прозвучало в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), сообщает ТАСС. Трамп также добавил, что американцы должны проявлять твердость перед лицом террористической угрозы.