Трамп высказался о Владимире Путине
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "не любит и не ненавидит" Владимира Путина. По его словам, ход развития отношений с Россией трудно предугадать.
– Тут говорят, что я люблю Путина. Я не люблю и не ненавижу Путина. Давайте посмотрим, что это из этого получится, – сказал Трамп. Вместе с тем, он отметил важность сотрудничества США с Россией в вопросах борьбы с терроризмом, сообщает монитор сайта Санкт-Петербург.ру.
Ранее Трамп неоднократно заявлял о симпатии в адрес России. Накануне риторика кандидата сменилась, политик заявил, что Москва не уважает США и нарушает договоренности по Сирии.
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