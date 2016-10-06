Трамп высказался о Владимире Путине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "не любит и не ненавидит" Владимира Путина. По его словам, ход развития отношений с Россией трудно предугадать.

– Тут говорят, что я люблю Путина. Я не люблю и не ненавижу Путина. Давайте посмотрим, что это из этого получится, – сказал Трамп. Вместе с тем, он отметил важность сотрудничества США с Россией в вопросах борьбы с терроризмом, сообщает монитор сайта Санкт-Петербург.ру.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о симпатии в адрес России. Накануне риторика кандидата сменилась, политик заявил, что Москва не уважает США и нарушает договоренности по Сирии.