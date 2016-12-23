Трамп высказался против присутствия звезд на его инаугурации
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть на своей инаугурации простых людей, а не звезд первой величины.
В своем микроблоге в Twitter он напомнил, что многие знаменитости поддерживали его соперницу Хиллари Клинтон, но при этом «не сделали для нее ничего», сообщают «Народные новости».
Ранее ряд американских звезд заявляли, что уедут жить в Канаду, если Трамп одержит победу на выборах. Однако никто из них своего обещания не сдержал.
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