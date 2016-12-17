Трамп высказался по поводу инцидента с подводным дроном
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал захват китайскими ВМС американского подводного дрона США.
«Китай крадет исследовательский беспилотник ВМС США в международных водах — вынимает его из воды и забирает, это беспрецедентный акт», - написал политик и миллиардер в своем микроблоге в Twitter.
Инцидент произошел 15 декабря. Аппарат, запущенный с судна ВМС США Bowditch, был захвачен китайским военным кораблем у бухты Субик филиппинского острова Лусон. Получить беспилотник обратно американским морякам не удалось. Позднее требование вернуть аппарат было направлено китайским властям из Пентагона.
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