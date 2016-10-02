Трамп выразил обеспокоенность состоянием здоровья Хиллари Клинтон

Состояние здоровья кандидата в президенты США Хиллари Клинтон вызывает серьезные опасения, она не сможет бороться с президентом РФ Владимиром Путиным и вести переговоры о заключении торговых сделок с руководством Китая. Такое заявление сделал главный соперник Клинтон на предстоящих выборах республиканец Дональд Трамп.

- Эта женщина, как предполагается, должна бороться с Путиным. Эта женщина, которая, как предполагается, должна бороться за выгодные торговые сделки с Китаем, обобравшим нас, как никто и никогда в мире. Эта женщина должна бороться против всего этого, а она не может пройти 15 футов до своей машины. Это уже слишком, - цитирует ТАСС выступление Трампа в американском Манхайме, штат Пенсильвания.

Миллиардер изобразил с трудом передвигающуюся Клинтон и заявил, что все, чем занималась его соперница ранее, она делала из рук вон плохо и была настоящей катастрофой для страны на посту госсекретаря США.

Трамп имел в виду инцидент, который произошел во время траурных мероприятий в центре Нью-Йорка в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Принимавшая участие в церемонии Хиллари Клинтон неожиданно почувствовала себя плохо и смогла добраться до автомобиля лишь с помощью телохранителей.

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