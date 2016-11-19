Трамп выплатит 25 миллионов долларов по иску студентов

Дональд Трамп выплатит 25 миллионов долларов по коллективному иску студентов Trump University, обвинивших заведение в предоставлении некачественных услуг.

Студенты университета Трампа заплатили за семинары более 35 тысяч долларов, однако не получили желаемого образования. По их словам, платные семинары не содержали полезной информации и были больше похожи на рекламные мероприятия.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман заявил, что решение Трампа о выплате денег по искам стало большой победой для истцов. Ранее избранный президент отказывался от каких-либо выплат.

Судебный процесс по одному из дел был должен начаться в Сан-Диего 28 ноября, но адвокаты Трампа пытались отложить слушание. Согласие Трампа урегулировать иск не требует от него признания вины. Сообщает «Интерфакс».

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