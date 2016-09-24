Трамп выделит 140 миллионов долларов на агитацию в СМИ
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что до дня голосования намерен вложить 140 миллионов долларов в агитацию. Планируется, что средства будут потрачены на публикации в СМИ.
В Штабе кандидата отмечают, что 100 миллионов долларов из указанной суммы уйдут на телевизионную рекламу. Остальные средства будут потрачены на публикации в электронных СМИ. До сегодняшнего дня расходы Трампа на агитацию оценивались в 90 миллионов долларов.
Американские аналитики отмечают, что до этого Трамп задействовал агитацию в СМИ в меньшей степени, нежели чем его конкурент Хиллари Клинтон. Вложения бывшего госсекретаря в агитацию оцениваются в 300 миллионов долларов, сообщает ТАСС.
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