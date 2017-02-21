Трамп выбрал нового советника по национальной безопасности
Генерал-лейтенант Герберт Макмастер стал новым советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.
По словам Трампа, Макмастер пользуется огромным уважением в вооруженных силах. Президент также отметил, что рад сотрудничеству с таким опытным и талантливым человеком.
Как уточняется в материале, Макмастер принимал участие во всех крупных военных кампаниях, включая командировки в Ирак и Афганистан. В 1992 году он был награжден Серебряной звездой за операцию «Буря в Пустыне».
Макмастер сменил на посту генерал-лейтенанта Майкла Флинна, который был уволен после обвинений в несогласованных переговорах с российским послом Сергеем Кисляком, сообщает Ura.ru.
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