Трамп выбрал нового советника по национальной безопасности

Генерал-лейтенант Герберт Макмастер стал новым советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

По словам Трампа, Макмастер пользуется огромным уважением в вооруженных силах. Президент также отметил, что рад сотрудничеству с таким опытным и талантливым человеком.

Как уточняется в материале, Макмастер принимал участие во всех крупных военных кампаниях, включая командировки в Ирак и Афганистан. В 1992 году он был награжден Серебряной звездой за операцию «Буря в Пустыне».

Макмастер сменил на посту генерал-лейтенанта Майкла Флинна, который был уволен после обвинений в несогласованных переговорах с российским послом Сергеем Кисляком, сообщает Ura.ru.