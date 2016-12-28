Трамп выбирает нового посла США в Москве

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает на пост американского посла в РФ кандидатуры конгрессмена Дана Рорабахера, советника экс-госсекретаря Генри Киссинджера и дипломата Томаса Грэма.

По мнению Трампа, назначение нового посла США в РФ будет являться ключевым моментом в нормализации отношений с Россией, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах США и руководстве Республиканской партии.

— Президент Дональд Трамп обновляет дипломатический корпус. В следующем году, возможно, будет назначен новый посол США в России. Это связано со сменой команды, а не с претензиями к нынешним дипломатам, — отметил собеседник газеты.

В посольстве США в Москве изданию заявили, что каждая администрация принимает решения по назначению американских послов самостоятельно.

Американский политолог, ведущий эксперт вашингтонского центра Gulf State Analytics Теодор Карасик сказал «Известиям», что Трамп делает верный шаг, рассматривая среди прочих двух упомянутых кандидатов. Он отметил, что Рорабахер и Грэм очень хорошо знают Россию и русскую душу.

По мнению эксперта, Грэм более академичен, а Рорабахер — более неформальный политик, придерживающийся необходимости установления личных связей.