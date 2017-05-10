Трамп встретится с Лавровым в Белом доме

Сегодня состоится встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Согласно рабочему графику президента США, опубликованному его пресс-службой, встреча американского лидера и главы МИД РФ запланирована на 10:30 по местному времени (19:30 мск).

Отмечается, что Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом 9 мая. На 10 мая у него запланированы переговоры с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном. Кроме того, после переговоров министр отправится на Аляску, где примет участие в заседании Арктического совета в Фэрбанксе, сообщает «Ридус».

Предполагается, что Лавров и Тиллерсон обменяются мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Информации о теме встречи с Трампом пока нет.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость Минобрнауки выступает за увеличение квот для иностранных студентов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО