Трамп встретится с Лавровым в Белом доме

Сегодня состоится встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Согласно рабочему графику президента США, опубликованному его пресс-службой, встреча американского лидера и главы МИД РФ запланирована на 10:30 по местному времени (19:30 мск).

Отмечается, что Сергей Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом 9 мая. На 10 мая у него запланированы переговоры с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном. Кроме того, после переговоров министр отправится на Аляску, где примет участие в заседании Арктического совета в Фэрбанксе, сообщает «Ридус».

Предполагается, что Лавров и Тиллерсон обменяются мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Информации о теме встречи с Трампом пока нет.