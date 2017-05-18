Трамп встретился с кандидатами на пост главы ФБР

Президент США Дональд Трамп встретился с четырьмя кандидатами на пост директора ФБР, сообщил пресс-секретаря Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, встреча с экс-сенатором Джо Либерманом, исполняющим обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбом, бывшим губернатором Оклахомы Франком Китингом, а также экс-сотрудником ФБР Ричардом Макфили состоялась 17 мая.

Ранее Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора США Джеффа Сешнса. По словам президента, Коми не смог эффективно руководить ФБР. Кроме того, он был одним из инициаторов расследования о связях сотрудников Трампа с Россией, сообщает «ТВ Центр».