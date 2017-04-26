Трамп вспомнил о планах по строительству стены между США и Мексикой
Президент США Дональд Трамп вновь вспомнил о намерении построить стену на границе с Мексикой, выразив полную уверенность в том, что ему это удастся в ближайшее время.
О способе финансирования этого проекта он пока ничего не сказал, точные сроки начала строительства также неизвестны, сообщает «Национальная служба новостей».
По словам Трампа, стена будет построена, и в результате США пресекут нелегальную миграцию и наркотрафик.
Ранее стало известно, что работы по проектированию стены уже ведутся. Трамп подписал указ о строительстве стены почти сразу после вступления в должность президента. Вопрос о финансировании он хочет возложить на мексиканское правительство, но пока этот вопрос остается открытым.
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