Трамп в восторге от решения Путина не отвечать на выдворение российских дипломатов

Решение президента РФ Владимира Путина не реагировать на объявление персонами нон грата в США 35 российских дипломатов привело в восторг будущего главу Белого дома Дональда Трампа.

«Я всегда знал, что он очень умен», — цитирует RT запись, сделанную Трампом в Twitter.

29 декабря действующий президент США Барак Обама объявил о введении новых санкций против России якобы за вмешательство российских хакеров в ход президентских выборов, а также о выдворении из страны 35 дипломатов РФ, которые, по словам американского лидера, являются «профессиональными разведчиками».

В ответ на это Путин заявил, что не собирается сводить все к кухонному скандалу и отказался выслать из России американских дипломатов. Более того, глава государства пригласил детей работников посольств и консульств США на новогоднюю и рождественские елки в Кремле.

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Теги:
Места: Россия, США
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