Трамп вдвое сократит квоту на въезд в США беженцев в 2017 году
Число беженцев, которые получат право въехать в США в 2017 году, будет сокращено вдвое. Такое распоряжение отдал новый глава Белого дома Дональд Трамп.
- Ожидается, что Трамп сократит число допущенных в страну беженцев в 2017 финансовом году вдвое, до 50 тысяч человек, - цитирует слова двух неназванных сотрудников аппарата Конгресса ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что Трамп собирается приостановить выдачу виз гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет будет действовать до тех пор, пока власти США не разработают более жесткий механизм проверки беженцев, желающих въехать на территорию страны.
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