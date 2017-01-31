Трамп уволил врио генпрокурора США за критику его указа

Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора страны Салли Йейтс, которая раскритиковала и отказалась выступать в защиту указа о мигрантах.

В пресс-службе Белого дома отметили, что Йейтс была назначена на данный пост при предыдущем главе государства и неважно справляла с обязанностями по обеспечению охраны границ и борьбе с нелегальной миграцией, сообщает ТАСС.

Вместо Йейтс врио генпрокурора США назначена федеральный прокурор Восточного округа Вирджинии Дана Боэнте. Она будет занимать данную должность, пока сена окончательно не утвердит кандидатуру Джеффа Сешнса.