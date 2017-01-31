Трамп уволил врио генпрокурора США за критику его указа
Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора страны Салли Йейтс, которая раскритиковала и отказалась выступать в защиту указа о мигрантах.
В пресс-службе Белого дома отметили, что Йейтс была назначена на данный пост при предыдущем главе государства и неважно справляла с обязанностями по обеспечению охраны границ и борьбе с нелегальной миграцией, сообщает ТАСС.
Вместо Йейтс врио генпрокурора США назначена федеральный прокурор Восточного округа Вирджинии Дана Боэнте. Она будет занимать данную должность, пока сена окончательно не утвердит кандидатуру Джеффа Сешнса.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии