Трамп уверен в нормализации отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп не сомневается, что отношения с Россией наладятся в нужный момент. «Все будет отлично между Россией и США.

В нужное время все нормализуется и, наконец, настанет мир», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

При этом он не стал отрицать, что отношения США и России находятся на «может быть, самом низком в истории уровне».

Ранее глава Белого дома назвал переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым продуктивными, отметив, результаты можно будет увидеть в ближайшем будущем.

Переговоры Тиллерсона с Лавровым и Путиным прошли в Москве 12 апреля. Главной темой встречи стало урегулирование ситуации в Сирии.

7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Москва назвала подобные действия агрессией против суверенного государства, сообщает «РИА Новости».

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Теги:
Места: Россия, США
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