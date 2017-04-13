Трамп уверен в нормализации отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп не сомневается, что отношения с Россией наладятся в нужный момент. «Все будет отлично между Россией и США.
В нужное время все нормализуется и, наконец, настанет мир», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
При этом он не стал отрицать, что отношения США и России находятся на «может быть, самом низком в истории уровне».
Ранее глава Белого дома назвал переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым продуктивными, отметив, результаты можно будет увидеть в ближайшем будущем.
Переговоры Тиллерсона с Лавровым и Путиным прошли в Москве 12 апреля. Главной темой встречи стало урегулирование ситуации в Сирии.
7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Москва назвала подобные действия агрессией против суверенного государства, сообщает «РИА Новости».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии