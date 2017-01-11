Трамп с уважением отнесся к сообщению Москвы об отсутствии компромата на него

Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, будущий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что с уважением относится к заявлению Кремля о том, что Россия никогда не собирала компромат на республиканца.

- Президент Путин и Россия сделали заявление сегодня о том, что эти фальшивые новости, в действительности, и были фальшивыми, они указали, что ничего подобного не происходило, - цитирует Трампа ТАСС.

Будущий президент США сказал также, что если бы у Москвы имелась какая-то компрометирующая республиканцев информация, Россия бы ее уже обнародовала.

- Если бы у них было что-то, они бы это опубликовали, - заметил Трамп.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся в минувшую пятницу спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведслужб ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США, с помощью которой Москва собирается оказывать давление на республиканца.