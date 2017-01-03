Трамп усомнился в создании КНДР способной достичь США ракеты

Северная Корея не сможет завершить создание межконтинентальной баллистической ракеты, разработка которой якобы находится на последнем этапе, считает избранный президент США Дональд Трамп.

- Северная Корея только что заявила, что она находится на финальных стадиях разработки ядерного оружия, способного достичь частей США. Этого не произойдет, - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Поздравляя граждан КНДР с Новым годом, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что создаваемая в стране ракета находится в последней стадии разработки. Кроме того, он вновь пригрозил США, потребовав «прекратить агрессивную политику». В своей речи Ким Чен Ын назвал КНДР «ядерной державой Востока». Об этом сообщает ТАСС.