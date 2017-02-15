Трамп усомнился в правильности линии Обамы относительно России по теме Крыма

В твиттере новый хозяин Белого дома выразил сомнение в достаточной жесткости своего предшественника по отношению к РФ в контексте Крыма.

Дональд Трамп в своей записи напоминает, что Крым «был взят Россией», когда президентом США был Барак Обама. «Не был ли он слишком мягок по отношению к России?» - пишет Трамп.

Как уточняет «Интерфакс», накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объявил о жесткой позиции Дональда Трампа в отношении России, который ожидает от Москвы возврата Крыма. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на это заявил, что необходимо услышать от самого Трампа его позицию по Крыму.

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