Трамп усомнился в правильности линии Обамы относительно России по теме Крыма
В твиттере новый хозяин Белого дома выразил сомнение в достаточной жесткости своего предшественника по отношению к РФ в контексте Крыма.
Дональд Трамп в своей записи напоминает, что Крым «был взят Россией», когда президентом США был Барак Обама. «Не был ли он слишком мягок по отношению к России?» - пишет Трамп.
Как уточняет «Интерфакс», накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объявил о жесткой позиции Дональда Трампа в отношении России, который ожидает от Москвы возврата Крыма. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на это заявил, что необходимо услышать от самого Трампа его позицию по Крыму.
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