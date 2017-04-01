Трамп ушел с церемонии, забыв подписать указы о торговле

Президент США Дональд Трамп покинул Овальный кабинет, забыв подписать указы, касающиеся вопросов торговли.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Hill. Трамп объявил журналистам об указах, которые позволят отслеживать торговый дефицит с некоторыми странами и пошлину на импорт. После этого президент удалился в Овальный кабинет, забыв подписать документы.

Вице-президент Майкл Пенс попытался вернуть Трампа, но тот закрыл за собой дверь. Пенс подошел к столу, взял папку с бумагами и вышел вслед за президентом. Традиционно глава государства подписывает законы в присутствии журналистов.

По информации издания, Трамп покинул помещение после того, как один из репортеров спросил президента о бывшем советнике по нацбезопасности Майкле Флинне. Флинн подал в отставку после сообщений в СМИ о том, что он скрыл от вице-президента США Майкла Пенса и других членов администрации информацию о встрече с российским послом Сергеем Кисляком.