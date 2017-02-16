Трамп унаследовал бардак в США и в мире

Экс-президент США Барак Обама оставил после себя «бардак» внутри страны и за рубежом, заявил президент США Дональд Трамп.

- Я унаследовал бардак, бардак — внутри страны и за рубежом, — сказал американский президент.

Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах, прошедших в США 8 ноября 2016 года. Его соперницей от республиканской партии была экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Трамп официально вступил в должность 20 января 2017 года, сообщает «Газета.ру».