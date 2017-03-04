Трамп уличил Обаму в прослушке своих телефонных разговоров перед выборами

Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в том, что тот прослушивал его телефонные переговоры перед выборами.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter: «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Трамп-тауэр накануне победы. Ничего не найдено. Это Маккартизм!»

Новость о прослушке телефонных разговоров настолько взволновала президента, что он написал несколько постов на своей странице в Twitter, сообщает URA.RU.

В заключение Трамп добавил: «Ставлю, что хороший адвокат может сделать отличное дело на основании того факта, что президент Обама перехватывал мои разговоры в октябре, перед выборами!»

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