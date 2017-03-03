Трамп уличил лидера демократов в связях с Россией
Президент США Дональд Трамп разместил в своем Twitter фото, на котором сенатор-демократ Чак Шумер изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Фото он сопроводил записью: «Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным».
Ранее в США разгорелись несколько скандалов на тему связей политиков из команды Трампа с Россией. В частности, экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн поплатился должностью за контакты с послом РФ Сергеем Кисляком.
Позднее в этом же уличили главу минюста США Джеффа Сешнса, а Шумер настаивал на его отставке.
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