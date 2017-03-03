Трамп уличил лидера демократов в связях с Россией

Президент США Дональд Трамп разместил в своем Twitter фото, на котором сенатор-демократ Чак Шумер изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Фото он сопроводил записью: «Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным».

Ранее в США разгорелись несколько скандалов на тему связей политиков из команды Трампа с Россией. В частности, экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн поплатился должностью за контакты с послом РФ Сергеем Кисляком.

Позднее в этом же уличили главу минюста США Джеффа Сешнса, а Шумер настаивал на его отставке.