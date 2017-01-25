Трамп требует расследовать случаи голосования на президентских выборах «мертвецов»

Новый глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что потребует расследовать случаи фальсификации во время президентских выборов в США осенью 2016 года.

- Я потребую более тщательного расследования фальсификации выборов, включая случаи с теми, кто был зарегистрирован в двух штатах одновременно, с теми, кто голосовал незаконно и даже с теми, кто был зарегистрирован на голосовании, но был мертв. Независимо от результатов, мы займемся укреплением избирательного процесса, - цитирует «Интерфакс» запись, сделанную Трампом в твиттере.

Ранее представители Республиканской партии неоднократно обращали внимание на откровенное жульничество демократов во время выборной кампании. Так, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани утверждал, что нередко на выборах свои голоса «отдавали» даже умершие. Джулиани не без сарказма заметил, что «мертвые почему-то голосуют только за демократов».

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