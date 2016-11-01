Трамп требует отстранить «жуликоватую Клинтон» от участия в президентских выборах

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что требует отстранить от участия в выборах президента США кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Жуликоватую Хиллари нельзя допускать до участия в выборах президента. Она удалила 33 тысячи электронных писем уже после того, как получила повестку от Конгресса. Это мошенничество», - цитирует «Интерфакс» запись, сделанную Трампом в твиттере.

Кандидат от Республиканской партии также прокомментировал сообщение WikiLeaks о том, что Клинтон заранее знала, какие вопросы ей будут задавать во время дебатов.

«Если бы на ее месте был я, это оказалось бы на первых полосах», - написал Трамп.

Миллиардер и ранее заявлял, что его главная соперница не имеет права принимать участия в выборах, поскольку в бытность государственным секретарем США допустила грубейшее нарушение, использовав свою личную электронную почту для ведения служебной переписки.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: выборы
Следующая новость Премьер-министр Ирака пообещал Турции войну в случае ввода ее войск в страну

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО