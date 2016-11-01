Трамп требует отстранить «жуликоватую Клинтон» от участия в президентских выборах
Дональд Трамп в очередной раз заявил, что требует отстранить от участия в выборах президента США кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
«Жуликоватую Хиллари нельзя допускать до участия в выборах президента. Она удалила 33 тысячи электронных писем уже после того, как получила повестку от Конгресса. Это мошенничество», - цитирует «Интерфакс» запись, сделанную Трампом в твиттере.
Кандидат от Республиканской партии также прокомментировал сообщение WikiLeaks о том, что Клинтон заранее знала, какие вопросы ей будут задавать во время дебатов.
«Если бы на ее месте был я, это оказалось бы на первых полосах», - написал Трамп.
Миллиардер и ранее заявлял, что его главная соперница не имеет права принимать участия в выборах, поскольку в бытность государственным секретарем США допустила грубейшее нарушение, использовав свою личную электронную почту для ведения служебной переписки.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии