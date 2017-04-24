Трамп стал самым непопулярным президентом США
Президент США Дональд Трамп стал самым непопулярным главой государства в первые 100 дней его нахождения у власти.
Опрос населения, проведенный телекомпанией ABC и газетой The Washington Post, показал, что действия Трампа одобряют лишь 42 процента граждан.
Отмечается, что этот показатель стал самым низким за последние 65 лет, когда президентом США был Дуайт Эйзенхауэр.
При этом больше половины опрошенных считают Трампа сильным лидером, однако 58 процентов американцев выразили недоверие Трампу, сообщает «Национальная служба новостей».
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