Трамп спросит у Меркель о Путине

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным, сообщил представитель администрации США высокого ранга.

По его словам, Трамп заинтересован услышать мнение Меркель о взаимодействии с Путиным, так как она этим занимается уже больше десяти лет.

«Поэтому он будет чрезвычайно заинтересован в том, чтобы услышать ее глубокие взгляды на то, как вести дела с россиянами», - цитирует ТАСС слова представителя администрации.

Президент США и канцлер ФРГ на встрече 14 марта также обсудят работу Вашингтона и Европы по преодолению кризиса на Украине.

По словам представителя администрации Трампа, президенту интересно также услышать мнение Меркель о возможности урегулирования конфликта на Украине.

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