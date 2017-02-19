Трамп создаст в Сирии зоны безопасности

Президент США Дональд Трамп планирует создать на территории Сирии зоны безопасности, чтобы исключить приток беженцев в страны Запада.

Выступая на митинге в Мелборне лидер Америки заявил: «Мы создадим зоны безопасности. Мы сделаем так, что страны (Персидского) залива заплатят за эти зоны». Руководитель вашингтонской администрации пояснил, что данная мера исключит необходимость «принимать огромное число (беженцев) - десятки тысяч человек».

При этом он добавил: «Мы хотим, чтобы к нам приезжали. Но мы хотим видеть тех, кто нас любит, тех, кто... чтит традиции нашей страны».

Ранее «Известия» сообщили, что Трамп планирует разработать новый иммиграционный указ.