Трамп создал первый твит на президентском аккаунте

После полного обнуления президентского аккаунта в твиттере президент США Дональд Трамп опубликовал свой первый твит.

В качестве твита опубликована фотография Дональда Трампа, сделанная во время церемонии инаугурации, - сообщает Лайф.

Ранее Трамп заявлял, что не планирует делать публикации в официальном аккаунте Президента США, а продолжит делать записи на собственной странице.