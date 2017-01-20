Трамп создал первый твит на президентском аккаунте
После полного обнуления президентского аккаунта в твиттере президент США Дональд Трамп опубликовал свой первый твит.
В качестве твита опубликована фотография Дональда Трампа, сделанная во время церемонии инаугурации, - сообщает Лайф.
Ранее Трамп заявлял, что не планирует делать публикации в официальном аккаунте Президента США, а продолжит делать записи на собственной странице.
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