Трамп создал первый твит на президентском аккаунте

После полного обнуления президентского аккаунта в твиттере президент США Дональд Трамп опубликовал свой первый твит.

В качестве твита опубликована фотография Дональда Трампа, сделанная во время церемонии инаугурации, - сообщает Лайф.

Ранее Трамп заявлял, что не планирует делать публикации в официальном аккаунте Президента США, а продолжит делать записи на собственной странице.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Сыну Виталия Кличко во Флориде едва не откусил руку аллигатор

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО