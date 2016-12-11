Трамп сомневается в необходимости ежедневных брифингов с разведкой
Новый президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужны ежедневные брифинги разведки. По его словам, на этом мероприятии повторяют каждый день одно и то же.
– Я, знаете ли, умный человек. Мне не надо говорить одно и то же теми же самыми словами каждый божий день, – сказал Трамп.
Глава США отметил, что разведка докладывает каждый день одни и те же данные, сообщает РИА "Новости". Он изобразил брифинг следующим образом: "Сэр, ничего не изменилось. Давайте опять просмотрим это". Ранее Трамп заявил, что будет встречаться с представителями разведки один раз в неделю.
Следующая новость Украина ждет от Польши объяснений по поводу антиукраинских лозунгов
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии