Трамп сомневается в необходимости ежедневных брифингов с разведкой

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужны ежедневные брифинги разведки. По его словам, на этом мероприятии повторяют каждый день одно и то же.

– Я, знаете ли, умный человек. Мне не надо говорить одно и то же теми же самыми словами каждый божий день, – сказал Трамп.

Глава США отметил, что разведка докладывает каждый день одни и те же данные, сообщает РИА "Новости". Он изобразил брифинг следующим образом: "Сэр, ничего не изменилось. Давайте опять просмотрим это". Ранее Трамп заявил, что будет встречаться с представителями разведки один раз в неделю.