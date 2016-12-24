Трамп согласился с высказыванием Путина о поражении Клинтон

Комментарий президента РФ Владимира Путина о поражении кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон на прошедших президентских выборах понравились избранному главе США Дональду Трампу.

- Владимир Путин сказал сегодня о Хиллари и демократах: «На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать достойно». Это так точно! - написал Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Глава РФ во время ежегодной пресс-конференции прокомментировал обвинения России в кибератаках, ставших причиной поражения Клинтон на выборах. Отвечая на вопрос, Путин сказал, что демократы, проиграв по всем фронтам, просто ищут виновных на стороне, отметив, что это унижает и собственное достоинство. Об этом сообщает «Интерфакс».

Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года.