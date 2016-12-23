Трамп согласился с Путиным в оценке российско-американских отношений

Будущий президент США Дональд Трамп, комментируя полученное от российского лидера Владимира Путина предновогоднее поздравление, заявил, что полностью согласен с главой РФ в оценке российско-американских отношений.

- Очень приятное послание от Владимира Путина. Его мысли настолько правильны. Я думаю, обе стороны способны жить в соответствии с этими мыслями, и мы не должны идти по другому пути, - цитирует Трампа ТАСС.

В письме Путина, англоязычная версия которого предоставлена переходным штабом Трампа, говорится, что отношения между двумя странами «остаются важным фактором при обеспечении стабильности и безопасности современного мира».

Ранее, на итоговой в 2016 году пресс-конференции Путин сказал, что пока не может назвать дату своей встречи с Трампом, но очевидно, что речь на ней пойдет о необходимости улучшения взаимоотношений между Россией и США.

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