Трамп не согласился с мнением выдвинутых им на посты глав Пентагона и ЦРУ
Будущий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лица, которых он выдвигает на различные посты в новой администрации, могут иметь свою собственную точку зрения, не совпадающую с его собственной.
«Все кандидаты, выдвинутые мной на посты в администрации, производят хорошее впечатление и делают хорошую работу. Я хочу, чтобы они были самими собой и высказывали собственные мысли, а не мои», - цитирует ТАСС запись, сделанную Трампом в социальной сети Twitter.
Ранее, выступая перед сенаторами, кандидаты на посты министра обороны и директора ЦРУ Джеймс Мэттис и Майк Помпео сделали несколько громких заявлений о будущих взаимоотношениях с Россией. Оба высказались в том духе, что Москва ведет себя агрессивно, и это требует симметричного ответа.
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