Трамп соберет журналистов на первую пресс-конференцию 11 января
Первая пресс-конференция Дональда Трампа после его избрания намечена на 11 января. Встреча с журналистами пройдет в Нью-Йорке.
Миллиардер подтвердил планы, о которых ранее сообщила телекомпании CNN ближайшая помощница избранного главы государства Келлиэнн Конуэй, сообщает ТАСС.
Обычно в США избранный президент проводит первую встречу с журналистами через несколько дней после выборов. Трамп ранее обещал провести в середине декабря 2016 года большую пресс-конференцию, чтобы рассказать, как он намерен распоряжаться бизнесом, чтобы избежать конфликта интересов при исполнении обязанностей главы государства. 12 декабря пресс-конференция была перенесена на начало 2017 года.
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