Трамп не смягчал санкций против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не смягчал санкций в отношении России.
- Я ничего не смягчал, - заявил Трамп, комментируя опубликованный Министерством финансов документ, разрешающий ранее запрещенные операции с ФСБ РФ.
Ранее американские СМИ сообщили, что США ослабили санкционный режим в отношении Федеральной службы безопасности России. Согласно постановлению Минфина США, ограничения снимаются со всех сделок и действий с участием ФСБ РФ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года, сообщает «ТВ Центр».
Следующая новость США готовят новые санкции в отношении Ирана
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии