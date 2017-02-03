Трамп не смягчал санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не смягчал санкций в отношении России.

- Я ничего не смягчал, - заявил Трамп, комментируя опубликованный Министерством финансов документ, разрешающий ранее запрещенные операции с ФСБ РФ.

Ранее американские СМИ сообщили, что США ослабили санкционный режим в отношении Федеральной службы безопасности России. Согласно постановлению Минфина США, ограничения снимаются со всех сделок и действий с участием ФСБ РФ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года, сообщает «ТВ Центр».