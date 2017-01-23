Трамп сдержал слово и подписал указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства

Новый глава Белого дома Дональд Трамп выполнил дававшееся им обещание и в числе первых своих указов подписал распоряжение о выходе США из Транстихоокеанского партнерства.

Завизировав соответствующий документ документ, Трамп во время краткой церемонии в присутствии журналистов в Овальном кабинете Белого дома охарактеризовал свои действия как «замечательную вещь для американских трудящихся», - сообщает ТАСС.

Транстихоокеанское партнерство - это торговый пакт, предполагающий полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Трамп в недавнем прошлом неоднократно сигнализировал о своем намерении отказаться от поддержки ТТП в случае победы на президентских выборах в США.

Соглашение о создании ТТП подписали Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония. Переговоры о создании ТТП начались в 2008 году. Принципиальная договоренность сформировать этот торговый блок была достигнута в октябре 2015 года в американском городе Атланта (штат Джорджия).

Барак Обама заявлял ранее, что соглашение о ТПП - одно из важнейших достижений США за годы его пребывания на президентском посту.