Трамп считает скандал с письмами Клинтон крупнейшим за последние 40 лет

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что скандал с участием Хиллари Клинтон относительно ее почтовых серверов является крупнейшим в США со времен Уотергейта.

Ранее сообщалось, что ФБР решила возобновить расследование в отношении Клинтон, сообщает "Коммерсантъ". Демократы посчитали, что директор ФБР Джеймс Коми ангажирован Москвой.

– Уважаю решение Коми. Это крупнейший политический скандал со времен Уотергейта, каждый надеется, что правосудие в конечном итоге настанет, – сказал республиканец Дональд Трамп. В 1972 году в вашингтонском комплексе «Уотергейт», были задержаны люди, которые занимались установкой прослушки и фотографированием внутренних документов штаба демократов. Инцидент связали с действующим президентом республиканцем Ричардом Никсоном, что впоследствии привело к его отставке.

В ходе своей предвыборной кампании экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон стала фигуранткой скандала. Оказалось, что во время работы в Белом Доме она использовала для служебной переписки личную электронную почту.

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