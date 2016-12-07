Трамп не считает Россию причастной к взлому серверов штаба Хиллари Клинтон

Победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп заявил, что считает политически мотивированными заявление представителей национальной разведки США о том, что Россия якобы взломала серверы штаба Хиллари Клинтон и тем самым обеспечила его победу.

- Я не верю в это. Я не верю, что они вмешались, — цитирует РИА «Новости» высказывание Трампа в интервью журналу Time, ранее назвавшим политика «Человеком 2016 года».

По словам будущего главы Белого дома, заявления о том, что он победил на выборах благодаря России, являются политически мотивированными вымыслом его противников.

В октябре министерство внутренней безопасности США и офис директора национальной разведки официально заявили, что с серверов российских компаний по прямому указанию правительства были атакованы избирательные системы в США. Однако, по утверждению спецслужб, получить доступ к данным хакеры не смогли.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях в адрес России, заявил, что в опубликованных хакерами данных нет ничего в интересах Москвы, истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

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Места: Россия, США
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