Трамп считает ошибкой допуск Хиллари Клинтон к участию в президентских выборах

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп считает, что бывшую первую леди страны Хиллари Клинтон нельзя было допускать к участию в президентских выборах в США, учитывая у ФБР информацию о ее деятельности на посту госсекретаря.

«Какие вообще претензии могут быть у людей Хиллари Клинтон к ФБР? Учитывая, какой информацией они (ФБР) располагали, ей вообще не должно было быть позволено участвовать в (президентской) гонке», - цитирует ТАСС запись, сделанную Трампом в социальной сети Twitter.

По словам ожидающего инаугурации Трампа, ФБР даже слишком лояльно отнеслось к Клинтон, а проиграла она потому, что неправильно вела кампанию.

«Проиграла она потому, что проводила кампанию не в тех штатах. Никакого энтузиазма!» - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что аппарат генерального инспектора Министерства юстиции США Майкла Хоровица начал разбирательство по поводу обоснованности действий ФБР при расследовании «почтового скандала» вокруг Клинтон за считанные дни до президентских выборов.

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